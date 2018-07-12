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'nde fuhuş operasyonu

'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 09:56
Kırklareli'nde fuhuş operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ü. (20), F.Z. (52) ve S.Y. (71) adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 71 yaşındaki S.Y. ile F.Z'nin tutuklanmasına, S.Ü'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

S.Y'nin adliye çıkışında bastonla yürüdüğü ve polislerin yardımı ile ekip aracına bindiği görüldü.

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Kırklareli'nde fuhuş operasyonu
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