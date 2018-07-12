Leyla Aydemir'in elbiseleri bulundu! İşte Leyla Aydemir ile ilgili flaş gelişme...
Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla Aydemir’in en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu. Ölümüyle milyonları ağlatan Leyla Aydemir, ailesiyle birlikte bayram gezmesine gittiği köyde kaybolmuştu. Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla Aydemir'in cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18’inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti. 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Aydemir'e ait elbiseler dün akşam saatlerinde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu. İşte minik Leyla Aydemir'le ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:21Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:22
Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla Aydemir'in en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.