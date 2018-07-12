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Son dakika: Silvan'da kaybolan 'ın cesedi bulundu - Kayıp Yusuf Yılmaz neden öldü?

Son dakika haberi: 'daki Kayıp Yusuf'tan kahreden haber geldi. kanalına düşen Fırat ve Selman kardeşleri arayan ekipler 35 kilometre mesafe ilerde 'ın cesedine rastladı. Selman’ı ararken kayıp Yusuf’un cesedi bulundu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde DSİ'ye ait sulama kanalına düşen Fırat ve 'i arayan ekipler 12 gün önce hayvanları otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cesedi bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:25
Son dakika: Diyarbakır Silvan'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın cesedi bulundu - Kayıp Yusuf Yılmaz neden öldü?

Silvan İlçesinde bağlı Yeşerdi köyündeki tarlalarını sulamak isteyen 40 yaşındaki Ferit Kızılçiçek dengesini kaybederek 'ye ait sulama kanalına düşmüş, abisinin kanala düştüğünü gören 18 yaşındaki , abisini kurtarmak için suya atlamıştı. Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine , UMKE, Acil 112 Servisi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edilmişti. Jandarmanın da bölgede güvenlik önlemlerinin aldığı arama kurtarma çalışmalarında DSİ'ye ait su kanalının kapakları kapatıldıktan sonra vatandaşların da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Ferit Kızılçiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

İşte Silvan'da kaybolan Yusuf'un görüntüleri



YUSUF YILMAZ'IN CESEDİ 35 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

DSİ Sulama kanalında yapılan aramalar neticesinde Ferit Kızılçiçek'in bulunmasından sonra Selman Kızılçiçek'i aramaya devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki 'ın cansız bedeni Malabadi köyünden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karamus köy mevkiindeki DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu.

Olayı haber alan yakınları sinir krizleri geçirirken, Yusuf Yılmaz'ın cenazesi de Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morga getirilen Ferit Kızılçiçek ile Yusuf Yılmaz'ın cenazeleri daha sonra otopsi için Diyarbakır adlı tıp kurumuna götürüldü.

Selman’ı ararken kayıp Yusuf’un cesedi bulundu

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Son dakika: Diyarbakır Silvan'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın cesedi bulundu - Kayıp Yusuf Yılmaz neden öldü?
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