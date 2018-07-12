Son dakika haber: Ağrı'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla ile ilgili yeni gelişme! Leyla'nın katili bulundu mu?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan kayıp çocuk Leyla Aydemir'in babası konuştu. Bayramlaşmak için dedesinin köyüne giden ve evin önünde oynadığı sırada ortadan kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın katil yada katilleri hala bulunamadı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir cinsel istismar izine rastlanmazken küçük kızın açlıktan öldüğü belirtileri bulunmuştu.

ACILI BABA: KATİLİNİ RÜYAMDA GÖRDÜM

Acılı baba Nihat Aydemir kimseye borçlarının olmadığını ve kimseyle bir husumetlerinin bulunmadığını belirterek kızının katilini rüyasında gördüğünü belirtti. İlk önce Allah'a sonrada devlete güvendiğini belirten küçük Leyla'nın babası "Leyla o katile rahat vermeyecek. Kızımın katilinin bugün yarın ortaya çıkacağına inanıyorum. Umutluyuz. Önce Allah'a daha sonra devlete güveniyorum" dedi.