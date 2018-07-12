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haber: 'da öldürülen 4 yaşındaki ile ilgili yeni gelişme! Leyla'nın i bulundu mu?

... Tüm Türkiye'yi yasa boğan kayıp çocuk Aydemir ile ilgili flaş gelişme. Leyla'nın elbiseleri cansız bedeninin bulunduğu derenin 200 metre ilerisinde bulundu. Dedesinin köyüne bayramlaşmak için giden Leyla evin önünde oynarken kaybolmuş ve bulunamamıştı. Emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin her türlü ekipmanlarını seferber ederek aramaya başladığı Leyla'yı özel gönüllü avcılarda arama çalışmalarına katılmıştı. 18 gün sonra son dakika haber olarak geçilen bilgide köye 2 km uzaklıkta olan derenin kenarında cansız bedeni bulunan Leyla Türkiye'yi yasa boğmuş sosyal medyada ölümü büyük tepki çekmişti. Yapılan incelemeler sonucunda aç kaldığı için hayatını kaybettiği belirtilen Leyla'nın babası Nihat Aydemir konuştu. Kızının i yada katillerinin bugün yarın bulunacağını belirterek "Önce Allah'a sonra devletime güvenim sonsuz" dedi. Peki Leyla'yı kim öldürdü? Leyla'nın katilleri kim?

Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:20
Son dakika haber: Ağrı'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla ile ilgili yeni gelişme! Leyla'nın katili bulundu mu?

'nın nde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan kayıp çocuk Aydemir'in babası konuştu. Bayramlaşmak için dedesinin köyüne giden ve evin önünde oynadığı sırada ortadan kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın yada katilleri hala bulunamadı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir izine rastlanmazken küçük kızın açlıktan öldüğü belirtileri bulunmuştu.

ACILI BABA: KATİLİNİ RÜYAMDA GÖRDÜM

Acılı baba Nihat Aydemir kimseye borçlarının olmadığını ve kimseyle bir husumetlerinin bulunmadığını belirterek kızının katilini rüyasında gördüğünü belirtti. İlk önce Allah'a sonrada devlete güvendiğini belirten küçük Leyla'nın babası "Leyla o katile rahat vermeyecek. Kızımın katilinin bugün yarın ortaya çıkacağına inanıyorum. Umutluyuz. Önce Allah'a daha sonra devlete güveniyorum" dedi.

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Son dakika haber: Ağrı'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla ile ilgili yeni gelişme! Leyla'nın katili bulundu mu?
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