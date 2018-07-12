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Traktör römorkundan atladı canından oldu

’ta traktör römorkuna yüklü ot balyalarının üzerinde oturan kişi, ot balyalarının düştüğü görünce kendisini römorktan attı. zemine çakılan kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:48
Traktör römorkundan atladı canından oldu
Olay 'ın Akyaka İlçesi'nde meydana geldi. A.Y. ile İ.T. biçilerek balya olan otları traktör yükledi. A.Y. traktörü kullanırken, İ.T. ise traktörün ot balyalarının yüklü olduğu römorkun üzerine çıktı. Bir süre sonra ot balyalarının düştüğünü gören İ.T. kendisini römorktan aşağı attı. Yere çakılan İ.T. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma Olay Yeri İnceleme Timi ve Arpaçay Jandarma Trafik Timi bölgeye güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemelerin ardından İ.T.'nin cansız bedeni Arpaçay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Traktör römorkundan atladı canından oldu
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