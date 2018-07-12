Yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça'dan hareket eden bir firmaya ait yolcu otobüsü içinde yolcuları ile birlikte hareket halinde iken yanmaya başladı. Yolcular şoför tarafından anında tahliye edilirken, yangına olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Otobüsteki yangın sonrası alevler ormana sıçradı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR!

Orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yanan otobüs bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.