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Yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

'da Datça-Marmaris karayolunda bir yolcu otobüsünde çıktı. Yolcuların tahliye edildiği otobüs söndürülürken, kıvılcımların ormana sıçraması üzerine orman işçileri yangına müdahale ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 11:10
Yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça'dan hareket eden bir firmaya ait yolcu otobüsü içinde yolcuları ile birlikte hareket halinde iken yanmaya başladı. Yolcular şoför tarafından anında tahliye edilirken, a olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Otobüsteki yangın sonrası alevler ormana sıçradı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR!

Orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yanan otobüs bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolcu otobüsü cayır cayır yandı!
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