Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da kıskançlık kavgası: 2 yaralı

'da kıskançlık kavgası: 2 yaralı

'nın merkezinde Valilik önünde 2 grup arasında meydana gelen kavgada kan döküldü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken çevredeki vatandaşlar olayı korku dolu gözlerle izledi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 04:09
Bursa'da kıskançlık kavgası: 2 yaralı
Olay 'nın Merkez Osmangazi İlçesi Heykel Valilik önünde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde Heykel Valilik önünde oturan iki grup arasında eski kız arkadaşını kıskanan Murat Aras İsmail Şahin ve Murat Şahin arasında tartıma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken tarafların yanında bulunan arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Uzun süren kovalamacanın ardından belinde bulunan bıçağı çıkaran Murat Aras, İsmail Şahin ve Murat Şahin isimli şahsı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise Murat Şahin'i Çekirge Devlet Hastanesine İsmail Şahin'i Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatan Büro ekibi şüpheli Murat Aras'ı olay yerine yakın bir yerde kıskıvrak yakaladı. Hastaneye kaldırılan İsmail Şahin ve Murat Şahin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da kıskançlık kavgası: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN