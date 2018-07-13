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Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

'ın Nazilli ilçesinde yaşayan (17), bir yakınıyla gittiği 'nde kayboldu. Polis, 2 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 08:00 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 08:04
Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

Olay, geçen Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'ndaki alanında meydana geldi. Nazilli'de yaşayan , annesi 'dan (37) izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti. Festivalde kalabalığın arasında kaybolan Tuğçe'den 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi. Plajda telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya'nın annesi Özlem Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi.
Polisin kayıp genç kızı bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu
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