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Kayınvalidesinin yemeğine bakın ne dökmüş!

'ta kayınvalidesinin yemeğine bulaşık deterjanı attığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Nevcihan K. (33), hakim karşısına çıktı. Savcılık ifadesinde çorbanın içine yanlışlıkla bulaşık deterjanı döküldüğünü söyleyen Nevcihan K., mahkemede ise ifadesini değiştirerek böyle bir olayın yaşanmadığını ileri sürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 15:53
Kayınvalidesinin yemeğine bakın ne dökmüş!

Olay, Haziran 2017'de Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Nevcihan K.; eşi Gökhan K. ve birlikte yaşadığı kayınvalidesi Nazife K. ile geçimsizlik yaşamaya başladı. Olay günü çorba ve mantı yapan Nevcihan K., ardından akşam çalıştığı iş yerine gitti. Nazife K., gelininin çorbaya bulaşık deterjanı attığını iddia ederek yemekten yemedi. Nazife K., evde bulunanlara da yemekten yememelerini söyledi. Sabah eve gelen Nevcihan K. ile tatil için köye gelen görümcesi Hülya Ö. arasında kavga çıktı. Nevcihan K.'nin eşi Gökhan K. ve kayınvalidesi Nazife K. de kavgaya karıştı. Komşuların haber verilmesiyle eve gelen jandarma, tarafları alarak karakola götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan Nevcihan K., Nazife K.,Gökhan K. ve Hülya Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmanın tuttuğu tutanakta ise yemeklerin olay günü döküldüğü için numune alınamadığı belirtildi.

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Kayınvalidesinin yemeğine bakın ne dökmüş!
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