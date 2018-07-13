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12 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! bilet sorgulama

Milyonlarca kişinin merakla beklediği çekiliş sonuçları belli oldu! İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen kişi sayısı çıkmadı 22.413.941,48 TL devretti. 12 Temmuz 2018 nda, 5 bilen kişi sayısı 129, 4 bilen kişi sayısı 7.650, 3 bilen kişi sayısı 152.893 kişi oldu. Peki, dün gerçekleşen Süper Loto 12 Temmuz çekiliş sonuçlarında neler? bilet sorgulama burada! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 10:14
Süper Loto 12 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Süper loto sonuçları bilet sorgulama

12 Temmuz 2018 dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 9. kez devir yaşanndı ve 22.413.941,48 TL devretti. 5 bilen kişi sayısı 129, 4 bilen kişi sayısı ise 7.650, 3 bilen kişi sayısı ise 152.893 oldu. İşte Süper Loto 12 Temmuz Perşembe çekiliş sonuçları detayları...

SÜPER LOTO 12 TEMMUZ 2018 KAZANDIRAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 12 Temmuz 2018 çekilişinde şu şekilde: 04, 12, 16, 30, 38, 48

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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Süper Loto 12 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Süper loto sonuçları bilet sorgulama
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