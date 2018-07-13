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Tarlada çalışan elektrik akımına kapılınca...

'un ilçesinde elektrik akımına kapılan in operatörü ile yanındaki çocuk hayatını kaybetti. Operatör ile çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, otopsi için Ankara Kurumuna gönderilecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 23:26
Tarlada çalışan biçerdöver elektrik akımına kapılınca...

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yağsiyen köyündeki bir tarlada buğday hasadı yapan operatör Hikmet Yasakçı'nın (48) yönetimindeki , yüksek gerilim hattının altından diğer tarlaya geçerken akıma kapıldı.

Olayda operatör Yasakçı ile yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12), olay yerinde hayatını kaybetti.

Operatör ile çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin, otopsi için Ankara Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Tarlada çalışan biçerdöver elektrik akımına kapılınca...
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