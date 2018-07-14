5 şehirde 8 ölüm

Manisa
'da polis, uzun süredir takip ettiği 2 uyuşturucu tacirine, kiraladıkları boş dükkanda operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada uyuşturucu tacirlerinden biri ölürken, biri ise sağ yakalandı. Şanlıurfa Suruç'ta, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu
'da birlikte alkol alan Cevat Mantaroğlu (42) ile akrabası Hamdi M. (48) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada, Mantaroğlu öldü, Hamdi M. ise yaralandı. Samsun'da Burak Avcı (24), yatak odasında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hatay
'da ise aracından inerken silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Aydın Kök hayatını kaybetti. Manisa Akhisar'da da iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada 38 yaşındaki Bayram Karakısa hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.