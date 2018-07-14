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Kuşadası'nda bulundu

'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'nda ortadan kaybolan (17), aynı ilçedeki bir alışveriş merkezinde, yanındaki erkek arkadaşı ile yemek yerken polis tarafından bulundu.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 16:32
Tuğçe Yalçınkaya Kuşadası'nda bulundu

Edinilen bilgiye göre; 'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 17 yaşında lise son sınıfı öğrencisi , kuzeniyle gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nin ilk gün programı sonunda ortadan kaybolmuştu. Polisin 3 gün boyunca aradığı genç kız, bu gün Kuşadası'ndaki bir alışveriş merkezinde 18 yaşındaki Batuhan Güven Birol isimli erkek arkadaşıyla gezerken Kuşadası polisi tarafından bulundu.

Genç kız ilk ifadesinde festivalin ilk gecesinin ardından Nazilli'ye dönmek için otostop yaptıklarını belirterek, "Kuzenimle festivale gittik. Gece festival bittikten sonra kuzenimle Nazilli'ye dönmek için otostop yaptık, ancak araç bulamadık. Bu arada Annem geç kaldığımız için bana sitem etti ve tartıştık. Kızgınlıkla kuzenimin yanından ayrıldım" dedi.

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Tuğçe Yalçınkaya Kuşadası'nda bulundu
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