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trafiğe açıldı

Demokrasi ve etkinlikleri dolayısıyla trafik kapatılan köprü yeniden trafiğe açıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 04:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Demokrasi ve dolayısıyla 15 Temmuz ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören için çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında köprü girişindeki anma törenleri dolayısıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılmıştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri etkinliğin son bulmasıyla etkinlik için kurulan stant, güvenlik noktaları ve barikatlar kaldırıldı. ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından köprü ve bağlantılı yollar saat 03.15 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
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