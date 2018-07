BUGÜN NELER OLDU

- Hep zarar etti yılmadı, sonunda koltuk yıkama işinde başarılı oldu Trabzon 'da yaşayan Temel Yaşar Yazıcı, yaklaşık 30 yıllık iş hayatında hangi işe el attıysa hep zarar etti- Yaptığı işleri bile hatırlamakta zorluk çeken Yazıcı, girişimcilere nasihatte bulunarak şükretmelerini ve yılmamalarını istedi(Fotoğraflı)Bekir Koca - Ozan KöseTRABZON (İHA) - Trabzon'da yaklaşık 30 yıllık iş hayatı boyunca çok sayıda işe el atan ve hemen hepsinde zarar eden Temel Yaşar Yazıcı, en son koltuk yıkama işine el attı. Son işinde para kazanmaya başladığını söyleyen Yazıcı, girişimcilere seslenerek asla ideallerinden vazgeçmemelerini istedi.Trabzon'un Akoluk Mahallesi'nde yaşayan ve iş hayatına ayakkabı imalatıyla başlayan 3 çocuk babası 53 yaşındaki Temel Yaşar Yazıcı, bu işi yaklaşık 10 yıl yaptıktan sonra zarar ederek başka işlere yöneldi. Aralarında çiftçiliğin de bulunduğu birçok iş yapan ve yaptığı işlerden para kazanamayan Yazıcı, en son koltuk yıkama işine el attı. En son işinde para kazanmaya başladığını söyleyen Yazıcı, girişimcilerden asla ideallerinden vazgeçmemelerini istedi.Hangi işe başvurduysa hiçbir netice alamadığını anlatan Yazıcı, "Ayakkabı ökçe imalatıyla meslek hayatıma başladım. Ökçe işi bittikten sonra yaklaşık 10 yıl terlik imalatı işi yaptım. O dönemler müşterilerimiz çeklerini ödemediğinden zarar ettik. Daha sonra Trabzon'un en işlek caddelerinden olan Kunduracılar'da terlik üzerine bir iş yeri açtık. Orada da yaklaşık 13 sene esnaflık yaptım, mal sahibi dükkanı satmak isteyince biz de mecburen bıraktık. Ne yapalım diye düşünürken çiftçiliğe karar verdim. Çiftçiliği çok seviyordum, çok da hoşuma gidiyordu. Baba arazimizde marul, karpuz, brokoli yetiştirdik ancak yine başarılı olamadık. Yaklaşık 8 yıldır para kazanamadım. Tüm bu olumsuzluklara rağmen azmimi kaybetmedim. Mücadeleyi, koşturmayı seviyorum. Ancak bunda da bir verim alamadım. Dolayısıyla hangi işe başvurduysam hiçbir netice alamadım" dedi."Üzerinde Cumhurbaşkanımızın resminin yer aldığı karpuz yetiştiriyorum"Baba arazisinde karpuz yetiştiriciliği işini sürdürmeye devam eden Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde resminin yer aldığı karpuz için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bunu kendisine hediye edeceğini söyledi. Türkiye'de ilk kez kendisi tarafından üzerinde Erdoğan'ın resminin yer aldığı karpuzu yetiştirmenin heyecanını yaşadığını kaydeden Yazıcı, "Tüm bu işlerin ardından baba arazisinde karpuz yetiştirmeye başladım. Aralarında siyah karpuzların yanı sıra 4-5 tane de mavi karpuz ektim. 1-2 aya kadar hasadına başlayacağım. Geçen sene köşeli karpuz üretmiştim. Bu yıl çok özel bir karpuz yetiştireceğim. Bunun için İstanbul'da kalıp yaptırdım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde kendi resminin yer aldığı karpuzu yetiştirerek inşallah kendisine hediye edeceğim. Kendisinin hayranıyım. İnşallah hediyeyi ona ulaştıracağız. Bu Türkiye'de ilk olacak, hayalimi gerçekleştireceğim" diye konuştu."Son olarak el attığım koltuk yıkama işinden para kazanmaya başladım"Son olarak koltuk yıkama işine giriştiğini ve bu meslekte para kazanmaya başladığını belirten Yazıcı, çiftçilik işini de sürdürdüğünü kaydederek, "Çiftçilikte kalfalık devri artık geride kaldı. Şu anda ustayız. Karpuzlarda bir sıkıntı olduğu zaman ziraat mühendisi arkadaşımı arayarak sorunu gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra koltuk yıkama işine de başladım. Evde düşünürken 'demokraside çareler tükenmez' sözü aklıma geldi. Bu işi yaparım dedim. Elimden her şey geldiği için bu işe de atıldım. Sosyal medyada da kendimi tanıttım. Yaklaşık 1,5 yıldan beri de bu işi yapıyorum. Şu anda çok memnunum. En son koltuk yıkama işinden para kazanmaya başladım. Bu işte huzur buluyorum. Bu işimde hiç zarar etmedim, diğerlerinin hepsinde hemen hemen hep zarar ettim. Şu anda en riskli işim karpuz işi, çünkü hava şartlarına bağlı" dedi.Kalkıştığı işlerde ailesinin kendisine yapma diye karşı çıktığını anlatan Yazıcı, "Çiftçilikte başarılı olsaydım yılda 100 bin TL kazanırdım. Dolayısıyla desteğimiz olmadığından başarılı olamadık. Evde eşim, çocuklarım bana yalvardı yapma etme diye. Bende dedim ki tamam yapma etme de her şey maddiyata bağlı. Benim aklım var ancak param yok. Dolayısıyla sermaye olmayınca hiçbir şey yapamıyorsun. Paramız olduğu zaman dostlarımız, arkadaşlarımız çok var idi. Yüzümüze bakan olmadı. Şimdi kazanmaya başlayınca yavaş yavaş yanaşmaya başladılar" diye konuştu.Girişimcilere hiç vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Yazıcı, "Her zaman şükretmek gerekiyor. Allah'a isyan etmeyeceksin, kendinizi imtihana tabi tutacaksınız. Hatalardan ders çıkartacaksınız. Yılmayacaksın, azimli olacaksın, küsmeyeceksin" şeklinde konuştu.