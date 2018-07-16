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'de nde şüpheli ölüm

'in Konak ilçesinde bir nin deposunda erkek cesedi bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 07:12 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 07:13
İzmir'de iş merkezinde şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Gazi Bulvarı'nda devriye gezen bekçiler, Anafarta 'nin kepenklerini yarı açık görünce durumdan şüphelenip içeri girdi.

İş merkezinin deposundan su sesi duyan bekçiler, alt kata indiğinde suların içinde hareketsiz halde yatan bir erkek gördü.

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Elektrik ekiplerince akımların kesildiği depoda sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Sucattin Sarı (53) adına kimlik çıkan ceset, otopsi için Kurumu morguna gönderildi.

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İzmir'de iş merkezinde şüpheli ölüm
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