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haber: On sonuçları açıklandı - İdaresi (MPİ) sonuçları

haberi... On çekilişi İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam 832. kez gerçekleştirildi. Çekilişle birlikte bu haftaki şanslı rakamlar ve ikramiye bilgileri de belli oldu. On Numara'da geçen hafta Aydın Çine ve İstanbul Kağıthane'den 2 kişi 10 bilerek, kişi başına 154 bin 802 lira ikramiye kazanmıştı. İşte On Numara'nın geçen haftaki ve bu akşamki çekişine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 23:48
Son dakika haber: On Numara sonuçları açıklandı - Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI - 16 TEMMUZ 2018:

3 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 34 - 37 - 41 - 46 - 51 - 56 - 57 - 63 - 66 - 67

İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanan On belli oldu. On Numara sonuçlarına göAntalyalya Muratpaşa, Osmangazi ve Mersin Akdeniz'den 3 kişi 10 bildi ve kişi başına 104 bin 402 lira ikramiye kazandı. On Numara'da dağıtılan diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 TEMMUZ 2018

9 Temmuz On Numara sonucu:

07 - 14 - 21 - 23 - 25 - 31 - 32 - 37 - 38 - 43 - 44 - 46 - 52 - 53 - 61 - 62 - 69 - 71 - 73 - 75 - 76 - 80

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye 2'ye bölündü. 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken kişi başına 154 bin 802 lira düştü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın-Çine ve İstanbul-Kağıthane'den satın aldığı bildirildi.

ON NUMARA İLE İLGİLİ YASAKLAR

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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