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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

’nın Birecik İlçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 08:27
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
Edinilen bilgiye göre , gece saatlerinde 'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Servet K.'nin kullandığı 27 LD 580 plakalı otomobili seyir halindeki Eyyüp F.'nin kullandığı 63 LK 704 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada yan yatan traktörün sürücüsü Eyyüp F. ile traktörün römorkunun içinde oturan Hatun F. ve otomobilin sürücüsü Servet K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
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