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haber: 'da ölü bulunan 4 yaşındaki 'in ölümü ile ilgili flaş gelişme! Leyla Aydemir atleti...

haberi... 'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü ailecek dedesini ziyarete giden ve kaybolduktan tam 18 sonra ölü olarak bulunan 'in ölümü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eylül Yağlıkara'nın ölümünden sonra, Leyla Aydemir'in ölüm haberi ile tüm yasa boğulmuştu. Tam 18 gün boyunca bütün polis ekipleri tarafından aranan Leyla Aydemir'in katili ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Aydemir'in katili kim ve bulundu mu? Minik Leyla Aydemir neden öldü? İşte Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili flaş gelişme...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 07:49
Son dakika haber: Ağrı'da ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili flaş gelişme! Leyla Aydemir atleti...

haberi... 4 yaşındaki 'in 'da ölü bulunması ile birlikte tüm yasa boğulmuştu. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 18 gün boyunca kayıp bulunan bir derenin kenarında ölü olarak bulunmuştu. Köyden tam 3 kilometre uzakta cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cesedinin 200 m uzağındaki tarlada Leyla'nın kıyafetleri bulunmuştu. Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili yaşanan bu flaş gelişmelerin ardından bir son dakika haberi daha geldi. 'nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin de bulunduğu tarlada yakalandı.

LEYLA AYDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan ve cesedine tam 18 gün sonra ulaşılan Leyla Aydemir ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Minik Leyla'nın bulunması için adeta tüm Türkiye seferber olmuş, polis ekipleri tam 18 gün boyunca yaptığı araştırmaların ardından Leyla'nın cansız bedenine köyün tam 3 kilometre uzağında ulaşmıştı. Bir elektrik direğinin altında cesedine ulaşılan Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi kahretmişti. Peki Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Leyla Aydemir'in katili kim? İşte tüm bu soruların cevapları...

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Son dakika haber: Ağrı'da ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili flaş gelişme! Leyla Aydemir atleti...
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