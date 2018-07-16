Son dakika haber: Ağrı'da ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili flaş gelişme! Leyla Aydemir atleti...

Son dakika haberi... 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in Ağrı'da ölü bulunması ile birlikte tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 18 gün boyunca kayıp bulunan bir derenin kenarında ölü olarak bulunmuştu. Köyden tam 3 kilometre uzakta cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cesedinin 200 m uzağındaki tarlada Leyla'nın kıyafetleri bulunmuştu. Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili yaşanan bu flaş gelişmelerin ardından bir son dakika haberi daha geldi. Minik Leyla'nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin de bulunduğu tarlada yakalandı.

LEYLA AYDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan ve cesedine tam 18 gün sonra ulaşılan Leyla Aydemir ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Minik Leyla'nın bulunması için adeta tüm Türkiye seferber olmuş, polis ekipleri tam 18 gün boyunca yaptığı araştırmaların ardından Leyla'nın cansız bedenine köyün tam 3 kilometre uzağında ulaşmıştı. Bir elektrik direğinin altında cesedine ulaşılan Leyla'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi kahretmişti. Peki Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Leyla Aydemir'in katili kim? İşte tüm bu soruların cevapları...