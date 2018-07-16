Son Dakika Haberi: Şule Çet'in katil zanlıların şoke eden ifadesi ortaya çıktı!

20 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Şule Çet, Ankara'da lüks bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay, önce intihar olduğu iddia edilmişti; ancak Çet'in ölümüne ilişkin soruşturma genişletilince genç kızın ölümüne ilişkin sır perdesi de aralanmaya başlamıştı. İlk olarak gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Çağatay A. ile ve Berk A., soruşturmanın kapsamı genişletilince tutuklanarak cezaevine gönderildi. NTV'nin haberine göre, Çağatay A. ve Berk A.'nın mahkemede verdiği son dakika ifadeleri ortaya çıktı. Peki, Şule Çet'in katil zanlıları neler söyledi? Şule Çet intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? İşte detaylar...

SUÇSUZ OLDUKLARINI İLERİ SÜRDÜLER

Katil zanlısı Çağatay A., mahkeme savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti. Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. "Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı" iddiasında bulundu ve daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığını ifade ederek suçsuz olduğunu öne sürdü. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.'ya vurduğunu öne sürdü.

'BURADAN BİR KIZ GEÇTİ Mİ?'

Berk A., ifadesinde, "Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını, düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay'ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. 'Buradan bir kız geçti mi' diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay'a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı" iddiasında bulundu.

GEÇEN HAFTA SONU TUTUKLANMIŞLARDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Çağatay A. ile Berk A., çıkarıldıkları mahkemede, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından hafta sonu tutuklanmıştı.