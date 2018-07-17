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Genç müzisyenin feci sonu!

Karşıyaka ilçesindeki sında yaralanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi... İşte ayrıntılar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 15:56
Genç müzisyenin feci sonu!

'in Karşıyaka ilçesindeki sında yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan 34 yaralanan , kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı 'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Çelenk'in 'nın başkenti 'da konservatuvar eğitimi gördüğü öğrenildi. Mavişehir'den Karşıyaka ilçe merkezi yönüne ilerleyen 34 AKA 50 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpmış, da otomobilde bulunan Engin Çelenk (22) ile Murat Erturgut yaralanmıştı.

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Genç müzisyenin feci sonu!
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