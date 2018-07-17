Oktar operasyonu şirketlere uzandı

İstanbul
Emniyeti Mali Suçlar Şubesi tarafından geçen hafta çökertilen örgüte yönelik soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin sayısı ise 235'ten 255'e çıktı. 4 yeni "Kedicik" hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 108'i kadın 193 şüphelinin ifadelerine başlandı. TAM 2 BİN SAYFA
İddialara göre; örgüte yönelik soruşturmada şikayetçi mağdurların sayısı 100'ü aştı. İstanbul Mali Polisi de örgütle ilgili 2 bin sayfalık bir fezleke hazırladı. İddialara göre; 6 gündür gözaltında olan Oktar
uykusuz kaldığını söyledi ve avukatından kalsiyum ile vitamin desteği talep etti. Oktar'ın baskın yapılan adreslerinden olan ve kapatılan A9 TV Kanalı'nda ele geçirilen Nü tabloların fotoğrafları ortaya çıktı. Kara para aklama olarak kullanılan ve örgüt üyelerinin adına kayıtlı olan ve kayyum atanan 86 şirketin yöneticilerine de operasyon başlatıldı. Ünlü gömlekçi Mehmet Ü. de yakalandı. Jakuzi odası ve Oktar'ın televizyon programlarına çıktığı stüdyonun fotoğrafları da ortaya çıktı. PROPAGANDAYA DA SORUŞTURMA:
Sosyal medyadan şüpheliler lehinde propaganda yapan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek Oktar'a destek veren kişilerle ilgili de soruşturma ve işlem başlatıldı. Son olarak Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Katar ve Kazakistan'da konsolosluklara giderek Oktar ve örgütle ilgili şikayet başvurusu yapan 15 aile de mağdurlar arasına girmişti. Operasyonun ardından ortaya çıkan ve şikayetçi olan kişi sayısı 52'ye yükseldi. Azerbaycan'da da örgütle ilgili bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma sürüyor.