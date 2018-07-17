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Şanlurfa'da 40 zahire esnafı, 6 milyon lira dolandırıldı

Zahireciler Borsası'ndaki 40 esnaftan son 1 ayda 6 milyon lira tutarında alışveriş yapan 3 kişi, parayı vermeden ortadan kayboldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 15:33
Şanlurfa'da 40 zahire esnafı, 6 milyon lira dolandırıldı

Şüphelilerin önce peşin alışveriş yaparak esnafın güvenini kazandığı belirtildi. Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, güvene dayalı iş yapan esnafı dolandıranların bir an önce yakalanmasını istedi. Hububat alım-satım sezonunun başlamasıyla birlikte Zahireciler Borsası'nda iş yeri kiralayan M.A., L.B. ve İ.B., iddiaya göre, ilk önce peşin alışveriş yaptıkları 40 esnafın güvenini kazandı. 3 şüpheli, son 1 aylık süreçte ise esnaftan 6 milyon lira tutarında hububat aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Borsada bulunan iş yerini de kapatan M.A., L.B. ve İ.B.'ye ulaşamayan esnaf; polise ve savcılığa başvurdu. Mağdur esnaf, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istedi. Esnafı ziyaret eden Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, güvene dayalı iş yapan esnafın çek-senet gibi resmi evrak kullanmadığını ifade etti. Turan, "Zahireciler Borsası'nda 275 esnaf olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Burada 40 esnafımız çiftçilerin hububatını sattığı için yaklaşık 1 ay içerisinde 6 milyon lira dolandırıldı. Bu mağduriyetin giderilmesi için üst makamlara durumu ilettik. Esnaflar olarak bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyoruz" dedi. Zahireciler Borsası'nda 25 yıllık esnaf İsmail Çiftçi ise 300 bin lira dolandırıldığını belirtti. 2014'te Şırnak'ta vatani görevini yaparken PKK tarafından şehit edilen er İbrahim Çiftçi'nin babası olduğu öğrenilen İsmail Çiftçi, "Burada açık usul artırmayla hububat satıyoruz. Burada alım-satım işlerimiz güven itibarıyla yapılmaktadır. Genellikle alışverişte 10-15 günlük süre isteniyor. Bunun için senet ve çek kullanmıyoruz. Bu şahıslar da buraya gelerek, iş yeri açtılar. Bizler de onlara güvenerek mal verdik ama 40 esnafı dolandırarak, herkesi mağdur ettiler. Beni de 300 bin lira dolandırdılar. Bu kadar insanları mağdur etmelerini vicdanen nasıl kabul ediyorlar. Bunların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Esnaftan Murat Ayneli de organize bir şekilde dolandırıldıklarını dile getirip, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini vurguladı.

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Şanlurfa'da 40 zahire esnafı, 6 milyon lira dolandırıldı
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