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sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devreden Şans Topu'nun sonuçlarını merak ediyor. Geçen hafta 891. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilerek yi kazanan bir kişi 71.537.724,55 TL'nin sahibi olmuştu. 5 bilen kişi sayısı ise 23 olmuş ve bu kişiler 3.462,50 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. 17, 24, 26, 33, 34 + 11 numaraları ise şanslı numaralar olmuştu. Peki Şans Topu 18 Temmuz çekilişi ne zaman? Şans Topu çekilişi saat kaçta çekilecek?

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:45
Şans Topu 18 Temmuz sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası

sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta da nin bir kişiye çıkmasıyla beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı. Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da tarihinde Ankara'da İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.


ŞANS TOPU OYUNU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu 18 Temmuz sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? MPİ Şans Topu sonuç sorgulama sayfası
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