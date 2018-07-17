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TTOD’dan 'ne yeterlik belgesi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Tıp Fakültesi’ne 10 yıl süreyle “Yeterlik Belgesi” verdi.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 14:37
TTOD’dan Osmangazi Üniversitesi'ne yeterlik belgesi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Eskişehir (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ni akredite etti. Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen TTOD Yeterlik Kurulu Akreditasyon Töreninde, Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, "Kurum Uzmanlık Eğitim Yeterlik Belgesi"ni, TTOD Başkan Yardımcısı ve Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal'ın elinden aldı.

10 YIL SÜRELİ

Yeterlik belgesinde "Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yeterlik Kurulu Değerlendirme Komisyonu tarafından 21/05/2018 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yeterlik Kurulu'nun belirlediği Tıbbi Onkoloji Eğitimi ile ilgili koşulları karşılamış ve on yıl süreli geçerli olmak üzere bu belgeyi almaya hak kazanmıştır." denildi.

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TTOD’dan Osmangazi Üniversitesi'ne yeterlik belgesi
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