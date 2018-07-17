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davası nasıl açılır? - 2018 ne kadar sürer?

AK Parti Grup Başkanvekili , yaptığı açıklama ile bedelli askerliğin 25 yaş, 15 bin TL ücret ve 25 gün süresi olarak uygulanacağını açıkladı. 2018 ile ilgili yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan ve yaşı tutmayan adaylar da davası ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, nasıl açılır ve ne kadar sürer? İşte yaş büyütme hakkında merak edilen o detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:45
Yaş büyütme davası nasıl açılır? - Yaş büyütme davası 2018 ne kadar sürer?

ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişinin merakla ve heyecanla beklediği bedelli büyük ölçüde netleşti. Bedelli askerlik için fiyat ve yaş olayı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

25 YAŞ, 15 BİN TL VE 25 GÜN ASKERLİK

AK Parti Grup Başkanvekili , bedelli askerlikle ilgili, 'Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 , 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor' açıklamasında bulundu.

Bedelli askerlik konusunun gündemde olması nedeniyle sıkça karşılaşılan problem yaş değişikliğinin gerçekleşmesiyle bedelli askerliğe hak kazanılıp kazanılmayacağıdır. Bülent Turan'ın bu açıklamasının ardından, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan vatandaşlar, ' davası nasıl açılır?' ve ' 2018 ne kadar sürer?' sorularıyla yaş büyütme davasına ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki, yaşı büyüterek bedelli askerlik yapılır mı? Yaş büyütme davası bedelli askerliği etkiliyor mu? Sizler için derlediğimiz haberimizde, kanunun ilgili maddeleriyle bu sorulara cevap arayama çalıştık.

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