Yaş büyütme davası nasıl açılır? - Yaş büyütme davası 2018 ne kadar sürer?

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişinin merakla ve heyecanla beklediği bedelli askerlik büyük ölçüde netleşti. Bedelli askerlik için fiyat ve yaş olayı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

25 YAŞ, 15 BİN TL VE 25 GÜN ASKERLİK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili, 'Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor' açıklamasında bulundu.

Bedelli askerlik konusunun gündemde olması nedeniyle sıkça karşılaşılan problem yaş değişikliğinin gerçekleşmesiyle bedelli askerliğe hak kazanılıp kazanılmayacağıdır. Bülent Turan'ın bu açıklamasının ardından, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan vatandaşlar, 'Yaş büyütme davası nasıl açılır?' ve 'Yaş büyütme davası 2018 ne kadar sürer?' sorularıyla yaş büyütme davasına ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki, yaşı büyüterek bedelli askerlik yapılır mı? Yaş büyütme davası bedelli askerliği etkiliyor mu? Sizler için derlediğimiz haberimizde, kanunun ilgili maddeleriyle bu sorulara cevap arayama çalıştık.