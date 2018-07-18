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’den geldi balkondan düştü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
ABD’den geldi balkondan düştü
'nin Florida eyaletinden geçen gün 'ye gelen Türk asıllı John Sabuncu'nun kızı , arkadaşları ile Taksim'de önceki gün buluştu. Burada bir süre eğlendikten sonra iki arkadaşı ile birlikte onların Etiler'deki evine geçti. İddiaya göre önce akşam yemek yediler, ardından da alkol almaya başladılar. Bu sırada Sabuncu camın kenarına geldi ve alkolün etkisiyle dengesini kaybedip 5'inci kattan düştü. Sabuncu'nun düştüğünü görmeyen arkadaşları, bir süre evde onu aradılar. Açık pencereyi fark eden gençler, Sabuncu'nun aşağıda kanlar içinde yattığını görünce ambulansı ve polisi aradı. Yoğun bakıma alınan Sabuncu'nun hayati tehlikesi sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis alkol alan Sabuncu'nun alkol ile birlikte almış olabileceği üzerinde duruyor. Sabuncu'nun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını adli tıpa gönderilen kan örnekleri belirleyecek.
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ABD’den geldi balkondan düştü
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