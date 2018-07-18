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'i ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir

’in kendini ısıran yılanı yurtdışından getirdiği için panzehiri bulunmadığını dile getiren Prof.Dr. Konuk, “Yurtdışı kaynaklı petshoplardan alınan ve daha sonra kanalizasyona atılan bu tip yılanlar önümüzdeki yıllarda evlere girebilir” uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 07:46
Aref'i ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir

Beslediği yılanı tarafından zehirlenen illüzyonist Ghafouri için gereken panzehire yurt dışında ulaşılması, Türkiye'deki olası tehlikeyi de gündeme getirdi.

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Aref'i ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir
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