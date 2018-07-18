Aref'i ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir
Aref’in kendini ısıran yılanı yurtdışından getirdiği için panzehiri bulunmadığını dile getiren Prof.Dr. Konuk, “Yurtdışı kaynaklı petshoplardan alınan ve daha sonra kanalizasyona atılan bu tip yılanlar önümüzdeki yıllarda evlere girebilir” uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 18.7.2018 07:31Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 07:46
Beslediği kobra yılanı tarafından zehirlenen illüzyonist Aref Ghafouri için gereken panzehire yurt dışında ulaşılması, Türkiye'deki olası tehlikeyi de gündeme getirdi.