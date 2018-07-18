Başakşehir’e Şehitler Anıtı

Başakşehir
Belediyesi, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan 251 kahramanın ismini 15 Temmuz
Şehitler Anıtı ile ölümsüzleştirdi. Sular Vadisi girişine inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı, dualarla açıldı. Törene katılanlara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, "Bu anıt, belediyemizin heykeltıraşı Ahmet Şentürk kardeşimiz tarafından tasarlandı. Anıtın yanında ayrıca 15 Temmuz gecesi şehit düşen 251 vatandaşımızın isimleri de yazıyor. Bizler; o günü unutturmamak için böyle bir eser yaptırmak istedik. O gece, birlik ve bütünlük içerisinde direndik. Çanakkale
ruhuyla neler başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Rabbim birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın. İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' demişti, bizler de 'Allah bu millete bir daha böyle anıtlar yaptırtmasın' diye dua ediyoruz" dedi. 251 ŞEHİDİN İSMI YER ALIYOR
140 metrekarelik bir alana inşa edilen anıt, 7 metre yüksekliğinde. 251 şehidin isminin ölümsüzleştirildiği anıtta, gaziler ve meydanlara koşan halk da unutulmadı. Tasarımı Başakşehir Belediyesi personeli Heykeltıraş Ahmet Şentürk tarafından yapılan anıt, fibrebeton kullanılarak inşa edildi.