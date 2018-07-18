Olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan şahıslar, parası çalınan esnafın 'Yakalayın' diye bağırmasıyla olay yerinden birkaç metre öteye gidebildi. O sırada çevrede bulunan otopark görevlisi bir vatandaş, şüpheli şahıslara tekme atarak dengelerini bozdu. Yere düşen şüpheli 2 şahsa çevredeki bir kağıt toplayıcısı da müdahale de bulundu. Şüphelilerin çaldığı paralar ellerinden alındıktan sonra iki şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise parayı sahibine teslim ederek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Kapkaççılara 170 bin dolarlık tekme kamerada

ÜSTÜNE NAYLON ATARAK DENGELERİNİ SARSTILAR

Olay anına tanıklık eden esnaf Ahmet Güleken, "Saat 14.00-14.30 sıralarıydı. Tramvayın orada döviz bürosu var. Oradan bir şahıs parasını bozdurmuştu. Esnaftı kendisi. Dövizde bozdurduğu esnada iki tane motosikletli şahıs adamı gasp ettiler. Elindeki paketi alıp buraya kadar geldiler. Bir sürü esnaf peşinde koştu. Ondan sonra kağıtçı arkadaş da üstüne naylon atarak adamların dengesini sarstı ve parayı kurtardılar. Darp ettikten sonra yakalamak akıllarına gelmedi. O sırada motorla kaçıp gittiler. Olay anında marketten çıkmıştım. Olaya müdahaleye yetişemedim. Sağ olsun arkadaşlar hücum edince bana yer kalmadı" dedi

TEKMEYLE YERE DÜŞTÜ...

Görgü tanıklarından bir diğer esnaf Sedat Aydoğan, "Dövizcinin önünde adam parayı bozarken çıkıyor. Motorlu iki şahıs elindeki parayı alıyor, motorla buradan aşağıya doğru gelirken bağırıyor 'Yakalayın' diye. Burada otopark görevlisiyle beraber vatandaşlar adamları yakalıyor. Bir tanesi zayıf, bir tanesi de şişmandı. Şişman olan elinde parayı tutmuş, vatandaşlar onların elinden parayı alıyor ve sonra herkes saldırıyor. İkisi de kaçıyor. Birisi düz aşağıya, ötekisi de buradan sağ taraftan kaçt" ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletli 2 şahsın kaçarken otopark görevlisinin tekme atması ve kapkaççıların yere düşmesi görülüyor.