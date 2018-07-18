Koca vahşeti

Mersin
'de cezaevinden izinli çıkan koca, tartıştığı eşini 4'üncü kattan atarak öldürdü. Mersin'in Silifke ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Onur Can (34), önceki akşam Atik mahallesindeki evlerinde eşi Süreyya Can (27) ile tartışmaya başladı. 9 yaşında bir oğulları ve 10 yaşında bir kızları olan çift arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, Onur Can eşini 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağıya attı. Beton zemine çakılan genç kadın olay yerinde öldü. Süreyya Can'ın cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için morga kaldırılırken, çiftin fiziksel engelli olan kızları polislere, annesinin balkondan kendinin atladığını söyledi. Gözaltına alınan Onur Can ise sorgusunda, eşini balkondan attığını itiraf etti. KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ
Balikesir'in Ayvalık ilçesinde, bir otoparkta çalışan Murat M. (50) ve eşi Sevgi U. (37), 2 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Önceki akşam eski eşinin evine giden Murat M., evde geçen yıl eşini kanserden kaybeden aile dostları Ekrem K.'yi (39) görünce kıskançlık krizine girdi. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çeken Murat M., Ekrem K. ve eski eşi Sevgi U.'yu, çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Yaralı halde apartmanın kapısına kadar çıkabilen Ekrem K. burada yere yığılıp kaldı. Apartmanın yanındaki kebapçıdaki müşterilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ekrem K. ve Sevgi U.'yu iki ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan Ekrem K. yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit'teki özel bir hastaneye, Sevgi U. ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Polis, kaçan zanlıyı arıyor.