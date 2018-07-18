Otomobil çarpan liseli kız ile işletmeci öldü

İzmir Konak
'ta yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Dilara Önal ile 47 yaşındaki işletmeci Ufuk Toğul yaşamını yitirdi. Toğul ile Önal'ın birbirini tanımadığı, aynı yerden karşıya geçerken yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi. Yunus Emre Göknun'un (19) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Toğul ile Önal'a çarptı. Kazada, iki yaya ile otomobilde bulunan İrem Y. (19) yaralandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan yaralılardan Toğul ve Önal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren iki kişinin yaya geçidi olmayan yerden geçtikleri öne sürüldü.