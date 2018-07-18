Son dakika haberi: Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 18 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştirdiği Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu.

MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 18 TEMMUZ 2018: 8 - 14 - 16 - 28 - 31 + 10

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen bu hafta çıkmadı ve 722 bin 947 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. Şans Topu'nun diğer ikramiye bilgileri şöyle:

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 722.947,96 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 20 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.615,05 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 224 Kişi Başına Düşen İkramiye 323,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.763 Kişi Başına Düşen İkramiye 34,90 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.270 Kişi Başına Düşen İkramiye 19,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 80.878 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,20 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 58.086 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,90 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 194.843 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

MPİ ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.