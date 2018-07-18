Son dakika haberi: Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 18 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştirdiği Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen bu hafta çıkmadı ve 722 bin 947 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. Şans Topu'nun diğer ikramiye bilgileri şöyle:
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|722.947,96 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|20
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.615,05 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|224
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|323,15 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|2.763
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|34,90 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|6.270
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|19,20 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|80.878
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,20 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|58.086
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,90 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|194.843
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,30 TL
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.