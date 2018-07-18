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Son dakika haberi: açıklandı! MPİ 18 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Bu haftaki heyecanı İdaresi'nin bu akşam gerçekleştirdiği Şans Topu inin ardından sona erdi. Şans Topu'nun 892. hafta çekilişi için hazırlıklar tamamlandı ve çekiliş yapıldı. Şans Topu'nda geçen hafta İstanbul Esenyurt'tan 5+1 bilen bir kişi 1 milyon 537 bin 724 lira ikramiye kazanmıştı. Bu akşam Şans Topu'nun kazandıran ı neler oldu? İşte Şans Topu kazandıran numaralar ve MPİ Şans Topu çekiliş ...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 22:25
Son dakika haberi: Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 18 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İdaresi'nin bu akşam gerçekleştirdiği inin belli oldu.

MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 18 TEMMUZ 2018: 8 - 14 - 16 - 28 - 31 + 10

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen bu hafta çıkmadı ve 722 bin 947 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. Şans Topu'nun diğer ikramiye bilgileri şöyle:

5+1 Bilen Kişi Sayısı1. DevirKişi Başına Düşen İkramiye722.947,96 TL
5 Bilen Kişi Sayısı20Kişi Başına Düşen İkramiye3.615,05 TL
4+1 Bilen Kişi Sayısı224Kişi Başına Düşen İkramiye323,15 TL
4 Bilen Kişi Sayısı2.763Kişi Başına Düşen İkramiye34,90 TL
3+1 Bilen Kişi Sayısı6.270Kişi Başına Düşen İkramiye19,20 TL
3 Bilen Kişi Sayısı80.878Kişi Başına Düşen İkramiye4,20 TL
2+1 Bilen Kişi Sayısı58.086Kişi Başına Düşen İkramiye5,90 TL
1+1 Bilen Kişi Sayısı194.843Kişi Başına Düşen İkramiye3,30 TL

MPİ ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Son dakika haberi: Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 18 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı
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