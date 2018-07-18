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Viyana’da müzik eğitimi gören genç kurbanı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
Viyana’da müzik eğitimi gören genç kaza kurbanı
'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. da, Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk (22) yaşamını yitirdi, arkadaşı Murat Erturgut yaralandı. Kaza, Karşıyaka'da Bostanlı Kapalı Pazar Yeri yakınlarında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp savrularak redüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan Engin Çelenk ile arkadaşı Murat Erturgut yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Engin Çelenk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Engin Çelenk'in, 'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği öğrenildi.
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Viyana’da müzik eğitimi gören genç kaza kurbanı
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