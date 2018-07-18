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Yatağında uyurken, polis tarafından uyandırılarak gözaltına alındı

merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken bir zanlı yatağında uykudayken polis tarafından uyandırılıp gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 16:07
Yatağında uyurken, polis tarafından uyandırılarak gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'çek ve senet tahsilatı', 'iş yeri kurşunlama', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sivas merkezli ve illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinden sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bilgisayar kasası ve bazı evraklara el konuldu. Bir zanlı yatağında uyurken eve giren polisler tarafından uyandırılarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyesevk edilenlen 7 kişiden Ü.K. ve O.K. tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen A.K. ile diğer şüpheliler M.K., M.E., A.A., S.B., İ.Ö. ve M.Ş.'de bugün adliyeye sevk edildi.

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