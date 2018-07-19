ALES başvuruları 2018 ne zaman başlıyor? ALES Sonbahar dönemi sınavı ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) için heyecan sürüyor. ÖSYM tarafından, her yıl belirli dönemlerde düzenlenen ALES için adaylar çalışmalarını sürdürürken başvuru ve sınav tarihleri konusunda da araştırmalarını yapıyorlar. Peki, ÖSYM'nin Temmuz 2018 sınav takviminde yer alan 2. ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES 2018 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi hakkında merak ettikleriniz...

ALES 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

2. ALES 2018 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları 24 Temmuz ile 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES geç başvuru tarihi ise, 9 Ağustos 2018.

ALES başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuru kılavuzu yayınlanacağı zaman sınavın detayları da belli olmuş olacak.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN ALES AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."