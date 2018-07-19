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Ateşi düşmeyince doktoru yaraladı

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Ateşi düşmeyince doktoru yaraladı
'da Abdülkadir K., önceki gece ateşlenen çocuğunu, Araştırma ve Uygulama Hastanesi 'ne götürdü. Tedaviye alınmasına rağmen çocuğunun ateşi düşmeyince, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ile tartışan baba, güvenlik görevlisi tarafından dışırı çıkartıldı. Ancak baba eline aldığı kaldırım taşıyla doktorun başına vurarak ağır yaraladı. Polise teslim edilen ve "Pişman değilim Benim anam ağlayacağına onun anası ağlasın" diyen baba tutuklandı. Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'nın da katıldığı basın açıklamasında Başhekim Dr. Akif Altay, saldırıyı kınadı.
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Ateşi düşmeyince doktoru yaraladı
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