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’da feci ölüm! Hırsızlar için yaptırmıştı...

'nın ilçesinde hırsızlığa karşı önlem olarak evine elektrik veren bir sistem kurduran E.E isimli otel işletmecisi, açık unuttuğu sistem nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. E.E'nin yakınları ise ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 17:01
Bodrum’da feci ölüm! Hırsızlar için yaptırmıştı...

Evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, bugün denize gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, öğle saatlerinde plajdan dönen E.E, çıkarken açık unuttuğu sistem nedeniyle kapıyı ıslak elleriyle tutunca elektrik akımına kapıldı. E.E'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

ELEKTRİK ÇARPMASI DEĞİL KALP KRİZİ

E.E'nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti. 'de oturan ve sık sık 'a gelip giden E.E uzun yıllar Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren mülkiyeti Bodrum Belediye'sine ait otelin işletmeciliğini yapmıştı.

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Bodrum’da feci ölüm! Hırsızlar için yaptırmıştı...
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