Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören

Kaza, önceki gün saat 09.00 sıralarında, Hopa ilçesi Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.