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Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören

'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım (28), için görev yaptığı Hopa Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Yıldırım, gözyaşları arasında memleketi Mersin’e uğurlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:15
Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören

Kaza, önceki gün saat 09.00 sıralarında, Hopa ilçesi Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kazada ölen 112 çalışanı Tuğba’ya hüzünlü tören
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