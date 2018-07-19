Manavı öldürüp varille ırmağa attılar

Bartın
'da, Hulusi G. ve Sercan A., manav Şükrü Kesgin'i (38) bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler, ardından Kesgin'in bacaklarını kesip cesedini varile koyarak ırmağa attı. Manav olan Şükrü Kesgin'den haber alamayan ailesi polisi aradı. İnceleme başlatan polis, Kesgin'in en son görüştüğü Hulusi G. ve Sercan A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, cumartesi günü Şükrü Kesgin'in kendilerine sarkıntılık yaptığını, bunun üzerine önce sopayla dövdüklerini sonra bıçaklayarak öldürdüklerini söyledi. Şüpheliler, ayaklarını kesip cesedi bir varilin içine koyarak Kanlıırmak'a attıklarını da itiraf etti. Irmakta bulunan ve içinde Şükrü Kesgin'in cesedinin olduğu varil kıyıya çekilerek vinçle çıkarıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi.