Temizlik işçisi sokakta buldu! Takdir topladı...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu duyarlı davranışından dolayı temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan'ı bir maaş ile ödüllendirdi. Olayı anlatan 4 yıllık temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan, paraya hiç dokunmadığını ifade etti. Koçaslan, "Ben çalışıyordum. Karşıdan karşıya geçerken bir kağıt parçası buldum. Gittim baktım bir deste içerisinde para vardı. Aldım kimseye söylemeden amirimi aradım. Amirim de gerekeni yaptı. Temizlik yaparken bulduğum parayı benim derler diye kimseye söylemedim. Sonra amirimi aradım. O an aklıma hiçbir şey gelmedi sahibine ulaştırmak istedim. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım" dedi.