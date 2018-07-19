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Temizlik işçisi sokakta buldu! Takdir topladı...

'in Şehitkamil ilçesinde çalışan temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan, sokakta temizlik yaparken bulduğu 20 bin lirayı yetkililere teslim ederek paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı. Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki Mehmet Koçaslan, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı mevkinde temizlik yaparken deste şeklindeki paraları gördü. Paranın tek kuruşuna dokunmayan Koçaslan, sahibinin bulunması için parayı Şehitkamil Belediyesinde görevli amirlerine teslim etti. Belediye yetkilileri ise daha önce kayıp ihbarında bulunan muhasebeci İbrahim Başkahraman’a ulaşarak paraları teslim etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 10:19
Temizlik işçisi sokakta buldu! Takdir topladı...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu duyarlı davranışından dolayı temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan'ı bir maaş ile ödüllendirdi. Olayı anlatan 4 yıllık temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan, paraya hiç dokunmadığını ifade etti. Koçaslan, "Ben çalışıyordum. Karşıdan karşıya geçerken bir kağıt parçası buldum. Gittim baktım bir deste içerisinde para vardı. Aldım kimseye söylemeden amirimi aradım. Amirim de gerekeni yaptı. Temizlik yaparken bulduğum parayı benim derler diye kimseye söylemedim. Sonra amirimi aradım. O an aklıma hiçbir şey gelmedi sahibine ulaştırmak istedim. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım" dedi.

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Temizlik işçisi sokakta buldu! Takdir topladı...
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