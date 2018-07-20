15 dakika önce satın aldığı araba alev alev yandı!

Araç yangını, İSTOÇ Osb Otoyol Bağlantı'nda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir şekilde yolda seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev alev yandı. Aracın içinde bulunan vatandaş kendisini dışarıya atarken yoldan geçen vatandaşlarda itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç dakikalar içinde küle dönerken soğutma ve söndürme çalışmaları da itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

ARACI 15 DAKİKA ÖNCE ALMIŞ!

Aracının dakikalar önce satın aldığını söyleyen Bahattin Çevik, "Bir baktım kaloriferin oradan tutuştu. Birden bire yandı. Arabayı 18 bin liraya almıştım. Ne hissedeyim nasibimiz böyleymiş. Sigortası vardı ama kasko yapamamıştım. Yeter ki cana gelmesin" dedi.