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15 dakika önce satın aldığı araba alev alev yandı!

Osb Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki otomobil bir anda alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale gelirken, aracın sahibinin arabayı 15 dakika önce bir galeriden satın aldığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:30
15 dakika önce satın aldığı araba alev alev yandı!

Araç yangını, Osb Otoyol Bağlantı'nda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir şekilde yolda seyir halindeki araç aniden alev alev yandı. Aracın içinde bulunan vatandaş kendisini dışarıya atarken yoldan geçen vatandaşlarda itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç dakikalar içinde küle dönerken soğutma ve söndürme çalışmaları da itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

ARACI 15 DAKİKA ÖNCE ALMIŞ!

Aracının dakikalar önce satın aldığını söyleyen Bahattin Çevik, "Bir baktım kaloriferin oradan tutuştu. Birden bire yandı. Arabayı 18 bin liraya almıştım. Ne hissedeyim nasibimiz böyleymiş. vardı ama kasko yapamamıştım. Yeter ki cana gelmesin" dedi.

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15 dakika önce satın aldığı araba alev alev yandı!
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