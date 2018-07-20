DGS sınavı ne zaman saat kaçta? - DGS sınav giriş belgesi sorgulama!

Aldıkları iki yıllık eğitimleri dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen adayların girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için artık son düzlüğe girildi. DGS sınavına girecek olan adaylar bir yandan son çalışmalarını yaparken bir yandan da DGS sınav giriş yerleri sorgulama işlemini yapıyor. Peki, DGS ne zaman yapılacak? İşte sınava dair merak edilenler...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI 2018 DGS NE ZAMAN?

- 2018 DGS, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

- DGS'de adaylar Sözel 60, Sayısal 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

- Adaylar, bu soruları 150 dakika yani 2,5 saat içinde cevaplamak zorunda.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine aşağıdaki link üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN '15 DAKİKA KURALI' AÇIKLAMASI

2018 DGS kılavuzunda belirtildiği üzere; Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

DİKEY GECİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS'ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.