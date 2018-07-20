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Girik’in takıntılı hayran davası ’a taşındı

Yıllardır kendisini takip edip rahatsız eden hayranından şikâyetçi olan ’da ifade verdi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Girik’in takıntılı hayran davası Bodrum’a taşındı
Oyuncu , kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle, bir hayranı hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçundan açtığı dava kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Girik'in ifadesi, 'da yaşaması ve rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nin yazılı talebi üzerine Bodrum Adliyesi'nde alındı. Yürüteç ile adliyeye gelen sanatçının yürümekte güçlük çektiği gözlendi. Girik, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 1960'lı yıllarda evine giren, hatta kendisine mektuplar yazan ve evlenme teklif eden M.A'dan şikâyetçi olduğunu söyledi. Bu kişinin kendisini uzun yıllar rahatsız ettiğini belirten Girik, mahkemede konuyla ilgili ifade verdiğini ve avukatının gerekli takibi yapacağını anlattı. AA
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Girik’in takıntılı hayran davası Bodrum’a taşındı
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