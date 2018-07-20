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Son dakika: 'nda korkutan !

Son dakika haberi... ’nda boş olduğu belirtilen bir fabrikanın çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan yoğun bir şekilde duman yükseldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.Veliefendi Hipodromu yakınlarında çıkan yangınla ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 02:09
Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın!

'nunda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesinde çıktı.19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında atölyenin çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, itfaiyesi 15 araç 60 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın!

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB Zeytinburnu'nda çıkan yangın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada; Zeytinburnu Veliefendi Hipodrom yanında metruk eski Akfil tektlil atolyesi olarak kullanılan binada yangın meydana gelmiş, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'ndaki yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu metruk binada çıkan yangın kontrol altında. Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, Fatih İBB itfaiyesi 15 araç 60 personel ile müdahale ediyor. Yangının Veliefendi hipodromu ile bağlantısı yoktur" denildi.

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Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın!
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