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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak!

-Feyenoord maçı nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 16:55
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak!

-Feyenoord maçı nedeniyle yarın bazı yollar ulaşıma kapalı olacak. Fenerbahçe ile Feyenoord arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 21.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

17.30'DAN MÜSABAKA BİTİMİNE KADAR...

Açıklamada, yarın saat 17.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından kavşağına kadar kısım), Kördere Sokak'ın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak!
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