Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü!

Konya'da Abdulbasid El Muhammed (25), kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık bebeği, kurtarılamadı.