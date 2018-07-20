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Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü!

'da Abdulbasid El Muhammed (25), kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık bebeği, kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 09:34
Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü!

'da Abdulbasid El Muhammed (25), kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık bebeği, kurtarılamadı.

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Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü!
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