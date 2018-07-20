Manisa'da silahlı kavga: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, eskiye dayalı bir husumet nedeniyle S.B. ile F.Ş. arasında Hıdırağa Mahallesi'nde tartışmaya çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, E.B. (16) ve U.B. (19), F.Ş'nin evinin önüne giderek pompalı tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar çevredeki A.K. (44), K.Ş. (33), S.H. (28), H.Ş. (22) ve M.B'nin (10) yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırkağaç Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.