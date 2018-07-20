Nazarlık emojisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı başvuruyla Anadolu kültür
ünün önemli simgelerinden olan "Nazar Boncuğu"nu sosyal medya
nın vazgeçilmez unsurlarından emojilerin arasına dahil etti. Dünyada internet emojilerinin belirlenmesi ve yaygınlaşması için çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan UNİCODE konsorsiyumuna, Turkey Home
tanıtım kampanyası kapsamında yapılan başvuru sonuçlandı. Turkey Home kampanyasını yürüten Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün 30 Kasım 2017'de yaptığı başvuru sonucunda İngilizce'de "Evil Eye Bead" olarak adlandırılan "Nazar Boncuğu" ile ilgili süreç 16 Temmuz itibariyle sonuçlandı. Başlangıç olarak Twitter sosyal medya mecrasının web sürümünde kullanılmaya başlanan "Nazar Boncuğu" emojisinin önümüzdeki günlerde tüm mecra ve platformlara yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye
'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtmak amacıyla 2014'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen Turkey Home kampanyası böylece Anadolu kültürüne ait önemli bir unsuru tüm dünyaya tanıtmayı başarmış oldu. Turkey Home kampanyası kapsamında çekilmiş olan "Turkey Home of Evil Eye Bead" isimli bir tanıtım filmi de bulunuyor. Emojiler sayesinde, birkaç kelimeyle anlatılabilen bir duygu tek görselle tanımlanabiliyor. Yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıkan emojilerin sayısı bugün 3 bine erişmiş durumda. KÜLTÜR SANAT