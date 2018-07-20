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’de 'mor patates' üretildi

Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Teknolojileri Fakültesi, ’de ilk defa '' adı verilen renkli patates üretti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:34
Niğde’de 'mor patates' üretildi

Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Teknolojileri Fakültesi, 'de ilk defa '' adı verilen renkli patates üretti. le birlikte Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen mor patatesle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. , üretilen mor renkli patatesin Tarım ve tarafından tescillendiğini kırmızı ve pembe patates çeşitleri için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Çalışkan, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak patates ıslahı konusunda çok yoğun ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizi geçen yıl tescil amacıyla Tarım Orman Bakanlığına başvurusunu yaptık ve ilk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Mor rekli patetesin daha sağlıklı olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, "Lezzet farkı bu biraz tabi damak tadıyla da alakalı. Ama patatesten çok farklı bir tat yok açıkcası. Yine patates tadı var ama aromada renkten kaynaklanan bir farklılaşma var normal patatesten ama kesinlikle rahatsız edici bir renk değil. Zaten bunun tüketimi de kullanımı da dünyada gittikçe yaygınlaşmakta. Sağlık açısından çok daha sağlıklı bir patates çeşidi."

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Niğde’de 'mor patates' üretildi
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